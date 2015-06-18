Боевики подтянули тяжелое вооружение к линии фронта

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Боевые действия в зоне АТО вновь обострились. Противник подтянул тяжелое вооружение к линии фронта и не оставляет попыток наступления. Эпизодические провокации не прекращаются по всей линии соприкосновения и на ключевых участках обороны переходят в масштабные боевые столкновения", - отметил он.

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По словам Андрея Лысенко, на Мариупольском направлении не прекращаются вражеские обстрелы украинских позиций в Широкино. Кроме многочисленных провокаций с применением стрелкового оружия противник вел огонь из 122-миллиметровых орудий, которые расположены в Саханке.