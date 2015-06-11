В результате обстрела боевиками Крымского и Троицкого ранены 2 военных и повреждена БМП

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра боевые действия велись в нескольких населенных пунктах на линии разграничения огня в Луганской области.

В Крымском (Новоайдарский район) с 16 до 21 часа возникали перестрелки из автоматов и пулеметов в районе противотуберкулезного диспансера. Боевые действия были меньшей интенсивности, чем накануне, тяжелое оружие не применялось, однако, в результате одного из обстрелов огнестрельные ранения получил 44-летний украинский военный. Боец госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Окрестности Троицкого (Попаснянский район вблизи Дебальцево) ночью подверглись минометным обстрелам со стороны оккупированного Первомайска. Ранен один наш военный, кроме того, повреждена боевая машина пехоты (БМП). Само село осталось вне зоны поражения, мирные жители, жилой сектор и инфраструктура не пострадали.

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Трехизбенку в полночь обстреляли из танка и минометов. Под огнем боевиков оказались две точки - местность возле горы, а также у моста через Северский Донец, где дислоцируются наши силовики. По предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

Боевые действия велись также в Счастье (обстрелы позиций наших военных возле моста через Северский Донец), Катериновке (перестрелки из автоматического оружия, продолжались до 3 утра) и Станично-Луганском районе возле с.Сизое (боестолкновение с вражескими диверсантами). Во всех случаях информации о раненых или погибших не поступало.