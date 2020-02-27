Обстрелы, фейки и стягивание техники: в Минобороны рассказали, как РФ поддерживает уровень напряжения на Донбассе

В Минобороны отмечают, что российские пропагандисты активизировали распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации.

Российские оккупационные войска увеличивают количество обстрелов позиций Объединенных сил, чтобы провоцировать огонь, и перемещают вооружение на передовую для поддержания напряженности на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные разведки сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

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По его словам, командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций", - сказал представитель Минобороны.

Кроме того, он отметил, что российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации.

"В очередной раз отметим, что украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских соглашений и никогда не применяют оружие первыми", - подчеркнул спикер.

Гуцуляк уточнил, что огонь в ответ на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно из легкого пехотного вооружения при подтверждении отсутствия в секторе гражданских мирных жителей и инфраструктуры местного населения.