Ночью боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военных

Ночью в районах выполнения задач подразделениями сил АТО пророссийские боевики осуществили около 40 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«До полуночи в районе Донецка захватчики продолжили активно применять против наших защитников оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. Опытное, Авдеевка, Шахта Бутовка и Пески обстреливались со 122-мм гаубиц, минометов разных калибров, стрелкового оружия и гранатометов. Били вражеские минометы по Троицкому и Золотому, что в районе Артемовска», - говорится в сообщении пресс-центра.

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В штабе АТО добавляют, что с полуночи российско-террористические войска 18 раз стреляли по украинским позициям. Опять же по окраинам населенных пунктов, что расположены вблизи Донецкого аэропорта. В частности, со 120-мм минометов два раза били по Марьинке, со 122-мм артиллерийских систем – по Старогнатовке. Дважды из таких систем боевики били по Гранитному, на юге Донетчины, и Золотому, что неподалеку от Артемовска.

Не долго длилась тишина и вблизи Мариуполя, отмечают в штабе АТО. Около двух часов ночи боевики из минометов калибра 120 мм палили по Чермалыку.

В районе Луганска дважды обстреливали Крымское из гранатометов, зенитных установок и вооружения боевых машин пехоты.