Пожар на взорванном газопроводе в Донецкой области потушили, там работают саперы
Пожар на газопроводе в районе Красногоровки, который был спровоцирован минометным обстрелом, удалось потушить.
Об этом сообщил пресс-офицер центра по контролю и координации прекращения огня Руслан Семенюк, передает "Украинская правда".
Он заявил, что пожар удалось потушить и прекратить утечку газа. Однако ремонтные бригады пока не могут приступить к ремонту.
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Вокруг газопровода зафиксированы неразорвавшиеся мины, поэтому работают две группы саперов, которые разминируют участок", - пояснил Семенюк.
Кроме того, он добавил, что после разминирования ремонтная бригада приступит к ремонту.
Семенюк также сообщил, что о режиме прекращения огня в этой местности договорились еще утром сразу после атаки.
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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Мариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками газопровода.
Начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сегодня утром написал на своей странице в Facebook, что в результате обстрела боевиками поврежден газопровод.
"В результате минометного обстрела боевиками поврежден газопровод на территории Ясиноватского района, между Красногоровкой и Новокалиново. В непосредственной близости от Авдеевки горит газ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил он.