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Сегодня оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим "тишины"

19:18, 15 февраля 2020
Война
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Сегодня потерь среди украинских бойцов от вражеских обстрелов нет / фото УНИАН

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Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник совершил 5 обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" - 4.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также в пресс-центре добавили, что ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной.

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