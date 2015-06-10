В зоне АТО за сутки ранены семь украинских военных, погибших нет
13:01, 10 июня 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили семь украинских военных, жертв нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки мы не имеем потерь. Только семь военных ранены в результате боевых действий", - сказал он.
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