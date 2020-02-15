Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала суток российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Травневого, Орехов, Марьинки и Красногоровки.

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Об этом спикер Министерства обороны, полковник Максим Праута сообщил во время брифинга.

"На Луганском направлении ночью российско-оккупационные войска полтора часа обстреливали защитников Майского из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. За это время противник также выпустил по опорным пунктам наших войск на этом участке фронта 5 мин калибра 82 мм.

С половины 12-ю оккупанты за 20 минут выпустили 6 мин из 120-го миномета по позициям подразделений Объединенных сил, оборудованных возле Орехового", - сказал спикер.

По его словам, на Донецком направлении после 6-ти утра 12 мин 120-го калибра разорвались на подступах к Марьинки. А в районе Красногоровки враг около 11 часов применил противотанковую управляемую ракету.

В то же время, по имеющейся информации, потерь с украинской стороны нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим тишины, один украинский боец получил ранения.