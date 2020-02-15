Ситуация на Донбассе: боевики накрыли минометным огнем, пострадал украинский военный

Российские наемники игнорируют Минские договоренности.

В течение суток, 14 февраля, на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями міномету калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Красногоровки – с міномету 120 мм противник выпустил 12 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским – из 82-мм міномету - 8 мин, а также из гранатометов различных систем;

в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 4 вражеских обстрелов:

дважды рядом с Новолуганським – с міномету калибра 82 мм – 7 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

три раза неподалеку Крымского – с міномету калибра 120 мм – 20 мин и 82-мм міномету - 14 мин;

рядом с Майским – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Хутор Свободный – с міномету калибра 120 мм - 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцевого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.