Ситуация на Донбассе: боевики накрыли минометным огнем, пострадал украинский военный
В течение суток, 14 февраля, на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями міномету калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Красногоровки – с міномету 120 мм противник выпустил 12 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
дважды рядом с Лебединским – из 82-мм міномету - 8 мин, а также из гранатометов различных систем;
в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 4 вражеских обстрелов:
дважды рядом с Новолуганським – с міномету калибра 82 мм – 7 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
три раза неподалеку Крымского – с міномету калибра 120 мм – 20 мин и 82-мм міномету - 14 мин;
рядом с Майским – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Хутор Свободный – с міномету калибра 120 мм - 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Зайцевого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.