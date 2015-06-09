За сутки в зоне АТО погибли восемь украинских военных

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий и в ходе выполнения боевых задач 8 украинских военнослужащих погибли, 5 были ранены», - сказал Лысенко.