За сутки в зоне АТО погибли восемь украинских военных

13:29, 09 июня 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 8 украинских военных, еще 5 ранены.

REUTERS

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий и в ходе выполнения боевых задач 8 украинских военнослужащих погибли, 5 были ранены», - сказал Лысенко.

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