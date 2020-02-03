Ситуация на Донбассе: за сутки 12 обстрелов, трое военных ранены

С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли, без потерь.

За предыдущие сутки, 2 февраля, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих, еще один получил боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Отмечается, что боевики обстреливали позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под обстрел попали пункты вблизи Песков, Лебединского, Луганского, Крымского, Гладосового, рядом с Василовкой и Новотошковским.

С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли, без потерь.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.