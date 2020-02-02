Боевики 11 раз нарушили режим тишины, трое украинских военных получили ранения

Противник обстреливал позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Читайте такжеНа Донбассе боевики убили женщину-военврачаОтмечается, что противник обстреливал позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела: дважды вблизи Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Лебединского из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Васильевкой – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

По данным штаба, семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Крымского - из 82-мм миномета - 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

«Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского из запрещенных минометов.