Бой за Марьинку продолжается, военным направили очередное подкрепление
Военные подчеркивают, что силы АТО продолжают удерживать позиции, боевой дух - высокий.
В Марьинке продолжается бой сил АТО с боевиками, украинским военным направили очередное подкрепление.
Об этом говорится на странице ВСУ (Центр) в Twitter.
"Наши резервы отправились нам на усиление. Уже на полпути. Еще больше подкрепления", - говорится в сообщении.
Военные подчеркивают, что силы АТО продолжают удерживать позиции, боевой дух - высокий.
"Все воины на своих местах! Позиции удерживаются! Усиление на подходе. Никто никого не оставил и не сдал. Боевой дух высок", - говорится в сообщении.
Наші резерви вирушили нам на підсилення. Вже на півдороги. Ще більше підкріплення. Залізна та Боги війни, ми раді Вас нарешті бачити!
— ЗСУ (Центр) (@UaForces) June 3, 2015
Всі воїни на своїх місцях! Позиції утримуються! Підсилення на підході. Ніхто нікого не покинув і не здав. Бойовий дух високий.
— ЗСУ (Центр) (@UaForces) June 3, 2015