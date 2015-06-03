Бой за Марьинку продолжается, военным направили очередное подкрепление

В Марьинке продолжается бой сил АТО с боевиками, украинским военным направили очередное подкрепление.

Об этом говорится на странице ВСУ (Центр) в Twitter.

"Наши резервы отправились нам на усиление. Уже на полпути. Еще больше подкрепления", - говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что силы АТО продолжают удерживать позиции, боевой дух - высокий.

"Все воины на своих местах! Позиции удерживаются! Усиление на подходе. Никто никого не оставил и не сдал. Боевой дух высок", - говорится в сообщении.

Наші резерви вирушили нам на підсилення. Вже на півдороги. Ще більше підкріплення. Залізна та Боги війни, ми раді Вас нарешті бачити! — ЗСУ (Центр) (@UaForces) June 3, 2015