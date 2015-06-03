Бой за Марьинку продолжается, военным направили очередное подкрепление

18:34, 03 июня 2015
Война
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Военные подчеркивают, что силы АТО продолжают удерживать позиции, боевой дух - высокий.

Иллюстративная фотография: украинские военные / Фото УНИАН

В Марьинке продолжается бой сил АТО с боевиками, украинским военным направили очередное подкрепление.

Об этом говорится на странице ВСУ (Центр) в Twitter.

"Наши резервы отправились нам на усиление. Уже на полпути. Еще больше подкрепления", - говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что силы АТО продолжают удерживать позиции, боевой дух - высокий.

"Все воины на своих местах! Позиции удерживаются! Усиление на подходе. Никто никого не оставил и не сдал. Боевой дух высок", - говорится в сообщении.

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