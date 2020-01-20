Украина обратится к странам "нормандского формата" из-за увеличения обстрелов на Донбассе – Пристайко

Глава МИД подчеркнул, что в Украине обеспокоены увеличением обстрелов украинских позиций на Донбассе.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина обратится к странам «нормандского формата» (Германии, Франции и России) из-за увеличения обстрелов на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на пресс-конференции.

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Глава МИД подчеркнул, что в Украине обеспокоены увеличением обстрелов российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе.

«Это мы обсуждали с новым действующим председателем ОБСЕ, и что это значит вообще, означает ли попытку срыва процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов?» - заявил Пристайко.

В связи с этим министр считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ наблюдала за ситуацией в течение 24 часов в сутки, а также усилить технические возможности наблюдателей.

«Насколько этот процесс может привести к тому завершению, на которое мы все с вами рассчитываем, я думаю, что будет реакция на такие обстрелы с украинской стороны. Мы будем тогда пробовать срочно связаться с нашими партнерами по «нормандийскому» (формату), потому что мы, действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 18 января вооруженные формирования РФ на востоке Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

19 января оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский боец погиб.