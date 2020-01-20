Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января: потеря - в 72-й бригаде

За минувшие сутки в рядах украинской армии потерь нет.

В зоне боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов 18 января погиб военный 72-й отдельной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Война продолжает забирать лучших! 18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий", - сообщили в бригаде.

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"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев искренне благодарны за службу Валерию и выражаем слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анжелине и Адель, родным и близким нашего воина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение суток 19 января в зоне ООС боевики восемь раз обстреляли позиции украинских бойцов. Обошлось без потерь.