Командир боевиков признал тему "фашизма" в Украине спекулятивной
17:50, 16 марта 2015Война
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Один из командиров боевиков "ЛНР" Алексей Мозговой заявил, что спекуляции на тему фашизма и антифашизма в Украине являются "чистейшим бизнесом".
Командир боевиков признал тему фашизма спекулятивной / скриншот видео
Соответствующая запись, определить точную дату съемки которой не удалось, появилась на днях в сети.
Читайте такжеВ "ЛНР" заявили, что приказ арестовывать женщин в кафе - просто толчок к нравственности"Хорошие вы мои, нет фашизма. Антифашистское движение это... Ну, знаете, как в компьютерах, да? Есть вирус, есть антивирус. Вирус создает тот, кто создает антивирус. Это все бизнес, чистейший бизнес. Вот и все. Можно создать одну волну, на противодействии которой создаем другую, зарабатываем и там, и там. Все", - сказал он.
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