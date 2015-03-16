Командир боевиков признал тему "фашизма" в Украине спекулятивной

Соответствующая запись, определить точную дату съемки которой не удалось, появилась на днях в сети.

Читайте такжеВ "ЛНР" заявили, что приказ арестовывать женщин в кафе - просто толчок к нравственности"Хорошие вы мои, нет фашизма. Антифашистское движение это... Ну, знаете, как в компьютерах, да? Есть вирус, есть антивирус. Вирус создает тот, кто создает антивирус. Это все бизнес, чистейший бизнес. Вот и все. Можно создать одну волну, на противодействии которой создаем другую, зарабатываем и там, и там. Все", - сказал он.