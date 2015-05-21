В штабе АТО подтвердили использование боевиками фосфорных бомб

00:00, 21 мая 2015
Война
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Лысенко подтвердил использование боевиками фосфорных боеприпасов для провокаций в зоне АТО.

Лисенко / Фото УНІАН

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет Еспресо.TV.

По словам Лысенко, боевики часто используют фосфорные боеприпасы во время провокаций на линии разграничения

"У нас есть много информации, в том числе и зафиксированной, о том, что именно на линии разграничения боевики во время своих провокаций часто используют боеприпасы, которые не являются стандартными. Действительно, есть информация об использовании боеприпасов, бомб, а именно снарядов, потому что бомбы это то, что используется с воздуха, а снаряды артиллерией", - сообщил Лысенко.

Читайте такжеВ Генштабе заявили, что боевики не использовали фосфорные боеприпасы под Донецком

Также Лысенко подтвердил информацию о том, что боевики обстреливали Пески фосфорными бомбами, в поселке горели дома.

Напомним, сегодня миссия ОБСЕ заявила, что, возможно, боевики обстреливают украинскую сторону фосфорными бомбами.

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