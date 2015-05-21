В штабе АТО подтвердили использование боевиками фосфорных бомб
Лысенко подтвердил использование боевиками фосфорных боеприпасов для провокаций в зоне АТО.
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет Еспресо.TV.
По словам Лысенко, боевики часто используют фосфорные боеприпасы во время провокаций на линии разграничения
"У нас есть много информации, в том числе и зафиксированной, о том, что именно на линии разграничения боевики во время своих провокаций часто используют боеприпасы, которые не являются стандартными. Действительно, есть информация об использовании боеприпасов, бомб, а именно снарядов, потому что бомбы это то, что используется с воздуха, а снаряды артиллерией", - сообщил Лысенко.
Читайте такжеВ Генштабе заявили, что боевики не использовали фосфорные боеприпасы под Донецком
Также Лысенко подтвердил информацию о том, что боевики обстреливали Пески фосфорными бомбами, в поселке горели дома.
Напомним, сегодня миссия ОБСЕ заявила, что, возможно, боевики обстреливают украинскую сторону фосфорными бомбами.