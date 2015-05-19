Россия снова перебросила на Донбасс несколько групп наемников - Тымчук

Боевики проводят ротацию своих подразделений на ряде участков Мариупольского направления.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Отмечено прибытие с севера и через границу с РФ сразу нескольких групп российских наемников: всего до 250 чел. в составе нескольких "подразделений"", - говорится в сообщении.

В район Спартака продолжается переброска миномётных расчётов. Боевики массово используют автотранспорт не только для рокадного перемещения своих сил и средств, но и для резкого наращивания уровня мобильности и подвижности своих огневых групп. В частности, подавляющее количество огневых средств боевиков на участках с наибольшей интенсивностью противостояния установлены на транспортных платформах - в основном грузовые автомобили.