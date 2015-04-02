Боевики продолжают обстреливать военных на Донецком и Мариупольском направлениях (карта АТО)

С полуночи в зоне проведения антитеррористической операции боевики 13 раз нарушили режим «тишина».

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, сегодня противник продолжил вооруженные провокации против сил украинских силовиков.

В частности, российско-террористические группировки и в дальнейшем обстреливают украинские позиции на Донецком и Мариупольском направлениях. Поселок Опытное и город Авдеевку боевики трижды обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

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Вместе с тем, сказано, что возле Мариуполя в 12.20 и 12.50 боевики вели огонь из 82-миллиметровых минометов по украинскому опорному пункту на юго-западной окраине Широкино.

На Артемовском направлении из стрелкового оружия бандиты в 9.35 и 9.50 обстреляли Ленинское. А в 9.55 вели огонь по Майорску.

"В целом, с полуночи 2 апреля до 18 часов зафиксировано 13 случаев нарушения режима тишины", - отмечается в сообщении.

В то же время бойцы АТО успешно противодействуют провокациям врага и продолжают обустраивать и укреплять свои позиции.

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