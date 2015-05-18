Командир задержанных российских спецназовцев 4 года изучал военное дело в Киеве - АП

Об этом в ходе брифинга в Генштабе заявил замглавы АП Андрей Таранов, сообщает 112.ua.

"Командиром третьей бригады, гвардейской бригады специального назначения Главного разведывательного управления ГШ РФ является выпускник Киевского высшего военного командного училища 86-го года. Человек, который направлял диверсантов для выполнения задач, к сожалению, 4 года учился в Киеве", - заявил Таранов.

Читайте такжеВоенные рассказали, как задерживали российских диверсантов в зоне АТО (видео)

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет".

По словам начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко задержанные военные РФ уже находятся в Киеве в Центральном военном госпитале Министерства обороны.

Ожидается, что 19 мая задержанные российские спецназовцы встретятся с представителями СМИ.