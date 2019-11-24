Оккупанты сегодня совершили две вооруженные провокации на Донетчине

Потерь в рядах Объединенных сил с начала этих суток нет.

С начала текущих суток, по состоянию на 14.00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы две вражеские вооруженные провокации, обе - на Донецком направлении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник во время пресс-брифинга по ситуации зоне ООС.

Так, по его данным, около часа ночи враг обстрелял из пулеметов укрепления подразделений Объединенных сил близ села Тарамчук. Обстрел велся с направления населенного пункта Еленовка.

По словам Мотузяника, в ответ украинские защитники применили аналогичное оружие.

Второй раз российско-оккупационные войска нарушили режим тишины возле села Водяное, израсходовав семь минометных боеприпасов калибра 82 мм.

«Обстрел зафиксирован в половине двенадцатого дня со стороны Ужовки. Огонь военнослужащие из состава Объединенных сил не открывали», - сказал представитель Минобороны.

Он сообщил, что ситуация полностью контролируется украинским подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины. Вчера вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.