Сутки на Донбассе: враг бил из минометов, потерь в рядах ОС нет

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

В течение минувших суток, 23 ноября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

С начала текущих суток, 24 ноября, боевики вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Обстрел длился более получаса. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, по данным штаба ОС, в течение недели – от 16 до 22 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек.