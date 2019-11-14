В ОБСЕ заявили о готовности сторон начать демонтаж оборонительных сооружений на участке разведения в Петровском

Миссию уведомили о географических координатах фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в районе разведения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что российские оккупационные войска и Вооруженные силы Украины сообщили о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском.

Об этом говорится в отчете СММ на сайте ОБСЕ.

"12 ноября миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Донецкой области, с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств по согласованной участка разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.

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Также 13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

"Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения", - говорится в отчете.

В этой связи сказано, что команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни.

"Во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, а также исходную информацию и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - заявляют в СММ.

Кроме того, сказано, что эти сообщения были предоставлены миссии согласно плану-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажу фортификационных сооружений и разминировании на участках разведения.

"Во второй вербальной ноте и в упомянутом письме также сообщается о том, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется в соответствии с согласованным план-графиком. Миссия продолжает активный мониторинг и будет сообщать о ходе ситуации", - заявили в миссии.

Как сообщал УНИАН, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за первый день разминирования на участке разведения сил в районе Петровского и Богдановки обследовали территорию площадью 0,07 гектара.