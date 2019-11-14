В первый день разминирования возле Петровского пиротехники обезвредили шесть взрывоопасных предметов

Сотрудники ГСЧС изъяли и обезвредили шесть взрывоопасных предметов.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в первый день разминирования на участке разведения сил в районе Петровского и Богдановки обследовали территорию площадью 0,07 гектара.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

«Вчера пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское - Богдановка Волновахского района Донецкой области», - говорится в сообщении.

Были изъяты и уничтожены установленным способом шесть взрывоопасных предметов.

К выполнению задач привлекалось четыре пиротехнических расчеты (20 человек личного состава и восемь единиц техники).

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.