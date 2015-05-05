В "ЛНР" вводят "закон о военном положении"

Об этом сообщает Общественное радио. Данный "документ" опубликовал ресурс ЛИЦ.

"Агрессией против ЛНР признается применение вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Луганской Народной Республики или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН", - говорится в документе.

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"Законом" также установлено, что "в период действия военного положения могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан, деятельность предприятий, учреждений, организаций, права их должностных лиц. На предприятия, учреждения и организации, их должностных лиц, граждан могут возлагаться дополнительные обязанности".

Период действия военного положения начнется с даты и времени, которые устанавливаются указом главаря боевиков "ЛНР". Этот "закон" вступил в силу 5 мая.