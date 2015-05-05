В "ЛНР" вводят "закон о военном положении"
Согласно документу, целью введения военного положения является создание условий для отражения или предотвращения "агрессии" против так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает Общественное радио. Данный "документ" опубликовал ресурс ЛИЦ.
"Агрессией против ЛНР признается применение вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Луганской Народной Республики или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН", - говорится в документе.
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"Законом" также установлено, что "в период действия военного положения могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан, деятельность предприятий, учреждений, организаций, права их должностных лиц. На предприятия, учреждения и организации, их должностных лиц, граждан могут возлагаться дополнительные обязанности".
Период действия военного положения начнется с даты и времени, которые устанавливаются указом главаря боевиков "ЛНР". Этот "закон" вступил в силу 5 мая.