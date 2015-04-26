Боевики обстреляли Троицкое в Луганской области

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня после 5 ч. утра боевики обстреляли пос. Троицкое (Попаснянский район вблизи Дебальцево) из минометов. Всего было произведено пять выстрелов со стороны оккупированного Калиново. Мины взорвались на территории поссовета, однако разрушений жилого сектора или инфраструктуры не причинили. Информации о пострадавших мирных жителей и военнослужащих вследствие обстрела не поступало.

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Кроме Троицкого боевые действия за прошедшие сутки велись еще в нескольких населенных пунктах на линии разграничения огня. В Крымском в районе противотуберкулезного диспансера вчера вечером и сегодня утром вспыхивали перестрелки с применением автоматического оружия (автоматы Калашникова и пулеметы).

А в Станице Луганской после полуночи у моста через Северский Донец произошло боестолкновение между боевиками и украинскими силовиками. По предварительным данным, раненых или погибших нет. На остальной территории области соблюдал режим боевой тишины.