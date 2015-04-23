Боевики обстреляли ТЭС в Счастье

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера вечером боевики обстреляли Счастье из автоматических гранатометов. Огонь велся со стороны Веселой Горы (оккупированного так называемой "ЛНР" села, прилегающего к Счастью) в сторону теплоэлектростанции. Разрушений в результате обстрела нет, никто из мирных жителей и военнослужащих не пострадал.

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Кроме Счастья локальные боевые схватки (перестрелки из автоматического оружия и гранатометов) произошли в Станично-Луганском районе: в селах Нижнее, Теплое и Артема, а также в окрестностях Катериновки в Попаснянском районе. Жилой сектор остался вне зоны поражения, информации о пострадавших в результате боевых действий не поступало.

В остальных горячих точках области соблюдался режим тишины. Впервые за длительный период времени ночь прошла спокойно в Троицком (Попаснянский район возле Дебальцево), Крымском (Новоайдарский район вблизи автодороги "Бахмутка") и Новотошковке (недалеко от 29-го блокпоста).