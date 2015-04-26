Боевики из гаубиц более часа обстреливали позиции "Азова" в Широкино

Сегодня утром боевики обстреляли бойцов полка "Азов" и "Донбасс" в поселке Широкино из гаубиц.

Об этом сообщается на странице полка в Twitter.

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"В 6:40 утра террористы открыли огонь по позициям украинских военных в поселке Широкино из гаубиц. Враг более часа обстреливал позиции полка "Азов" и собратьев из батальона "Донбасс"", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 апреля ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной. С 18:00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 30 раз обстреляли позиции украинских войск вдоль линии разграничения.