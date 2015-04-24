ОБСЕ продолжает фиксировать неотведенное от линии разграничения тяжелое вооружение - отчет

Об этом говорится в отчете миссии от 23 апреля, опубликованном сегодня.

В частности, наблюдатели миссии отмечают, что снова осмотрели тяжелое вооружение на подконтрольной боевикам “ЛНР” территории, которое остается в тех районах, где оно было размещено ранее. Миссия в предыдущие дни уже посещала эти районы, и заявляет, что размещение тяжелого вооружения в этих местах противоречит Минским соглашениям относительно определенных линий отвода этого вооружения.

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Вместе с тем, представители ОБСЕ со ссылкой на так называемую “ЛНР” сообщают, что указанное вооружение планируется задействовать для проведения парада на День победы 9 мая».

Кроме того, наблюдатели сообщают, что продолжают фиксировать движение военной техники. “На подконтрольной территории “ЛНР” в запрещенных районах в соответствии с Минскими соглашениями специальной мониторинговой миссией были замечены четыре основные боевые танки (ОБТ) и часть тяжелой артиллерии (ее тип не был определенным из-за дальнего расстояния)”, - сказано в сообщении.

Также сказано, что в подконтрольных районах “ДНР” в местах, где запрещено размещать тяжелое вооружение, специальная мониторинговая миссия зафиксировала 15 боевых танков и три машины боевой пехоты (БМП).

На подконтрольной правительству территории Украины миссия увидела в одном месте три танка Т-64 и еще три этого типа в другом месте. В обоих случаях расположение указанных танков противоречит Минским соглашениям.

Напомним, вчера в ОБСЕ сообщили, что боевики помешали наблюдателям ОБСЕ попасть в восточную часть Широкино.