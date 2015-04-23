ОБСЕ: боевики помешали наблюдателям попасть в восточную часть Широкино

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ в Facebook, ”сегодня представители так называемой ”ДНР” помешали СММ свободно попасть на восточную часть села Широкино”.

При этом отмечается, что ”ДНР” также злоупотребляет присутствием СММ для проведения собственной ротации.

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В этой связи заместитель председателя специальной мониторинговой миссии Александр Хуг заявил, что ”подобные действия создают неприемлемые препятствия для выполнения мандата СMM и являются свидетельством недопустимой эксплуатации присутствия и роли СММ в Широкино”.