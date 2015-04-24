Россия намерена вооружить "армию ДНР" при условии участия в ней военных РФ - спикер по вопросам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"По данным разведки, российские спецслужбы сообщили своим донбасским марионеткам, что бандформирование - так называемая "республиканская гвардия ДНР" - будет обеспечена вооружением только в случае, если ее комплектование будет осуществлено с учетом 50% из числа военнослужащих РФ", - сказал он.

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По словам Мотузяника, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о росте концентрации подразделений российской армии вдоль сухопутного участка украинско-российской границы, куда РФ направила уже более тысячи единиц техники, современных систем оружия, танков, артиллерии и беспилотников.