Госдеп США обвинил Россию в поставках систем ПВО на Донбасс
Государственный департамент США в среду, 22 апреля, обвинил Россию в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) на восток Украины и в участии в тренировках боевиков.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
«Это наибольшее количество российских средств ПВО на востоке Украины с августа», - цитирует издание пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Мари Харф.
По ее словам, тот факт, что учения боевиков становятся все более серьезными и комплексными, «не оставляет сомнений в том, что Россия принимает в них участие». То, что в учениях задействованы российские беспилотные летательные аппараты, — безошибочный признак присутствия России, добавила она.
Читайте такжеГосдеп: Двусторонние военные учения в Украине не нарушают минские соглашения
Также Харф отметила, что Россия разместила свои войска вдоль границы с Украиной. «После того как сохранялся относительно стабильный характер присутствия вдоль границы, Россия послала туда дополнительные подразделения», — заявила она, добавив, что зафиксировано наибольшее с октября увеличение количества там российских войск.
Как сообщал УНИАН, ранее Харф заявила, что Соединенные Штаты знают о том, что российские войска дальше действуют на востоке Украины.