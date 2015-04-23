Госдеп США обвинил Россию в поставках систем ПВО на Донбасс

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«Это наибольшее количество российских средств ПВО на востоке Украины с августа», - цитирует издание пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Мари Харф.

По ее словам, тот факт, что учения боевиков становятся все более серьезными и комплексными, «не оставляет сомнений в том, что Россия принимает в них участие». То, что в учениях задействованы российские беспилотные летательные аппараты, — безошибочный признак присутствия России, добавила она.

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Также Харф отметила, что Россия разместила свои войска вдоль границы с Украиной. «После того как сохранялся относительно стабильный характер присутствия вдоль границы, Россия послала туда дополнительные подразделения», — заявила она, добавив, что зафиксировано наибольшее с октября увеличение количества там российских войск.

Как сообщал УНИАН, ранее Харф заявила, что Соединенные Штаты знают о том, что российские войска дальше действуют на востоке Украины.