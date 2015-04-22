Террористы проводят разведку укреплений бойцов АТО на Азовском побережье - Тымчук
09:20, 22 апреля 2015Война
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На Приморском направлении командование российско-террористических войск проводит разведку комплекса противодесантних мероприятий и степени эффективности укреплений украинских войск на Азовском побережье.
REUTERS
Как сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, в частности, зафиксированы неоднократные пролеты вдоль побережья на запад от Мариуполя российских беспилотников.
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В районе Тельманово зафиксировано оборудование боевиками взводного опорного пункта (на запад от данного населенного пункта). Для проведения инженерных работ из Комсомольского переброшена инженерная техника (грейдер и экскаватор).
Как сообщал УНИАН, за минувшую ночь украинские военные зафиксировали 5 разведывательных беспилотников противника.
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