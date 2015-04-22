Боевики обстреляли позиции сил АТО из зениток и САУ - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается, российско-террористические войска 20 раз нарушили режим тишины вдоль линии разграничения, в том числе 8 раз применяли минометы калибром 120 миллиметров. Кроме того, в 23.05 бандиты открыли минометный огонь по населенному пункту Ленинское Дзержинского района Донецкой области.

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"На Донетчине незаконные вооруженные формирования трижды обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров позиции сил АТО неподалеку населенного пункта Пески, дважды - вблизи поселка Ленинское, а также в районе населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Новгородское. Неподалеку поселков Опытное и Первое Мая преступники вели огонь по нашим опорным пунктам с зенитной установки и самоходной артиллерийской установки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на Луганщине враг из автоматического гранатомета обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Счастье, а из стрелкового оружия - неподалеку от города Золотое.

Согласно сообщению, в указанный период украинские подразделения 5 раз фиксировали беспилотники противника - преимущественно в небе Донецкой области.