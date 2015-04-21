В Донецке боевики продолжают формирование бронегрупп - Тымчук

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, в состав каждой бронегруппы входят 2-3 танка, 4-5 ББМ, 2-3 зенитных установки ЗУ-23-2 на грузовиках, может прилагаться батарея минометов или гаубиц Д-30, 2-3 армейских грузовика «общего назначения», 60-70 человек живой силы.

Специально для этих групп противник накапливает горючее и боеприпасы в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка.

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В течение суток зафиксировано перемещение 33 единиц транспорта, которые перевозили материально-технические ресурсы из РФ для формирований российско-террористических войск (из них 7 - одиночное перемещение, остальные в составе колонн).

Продолжается массовый подвоз по «северному» маршруту предметов снабжения и материально-технических ресурсов для группировки террористов, сосредоточенного в треугольнике Горловка - Ясиноватая - Енакиево, а также для подразделений, развернутых в районе Первомайск - Стаханов - Фрунзе.

Кроме того, отмечается регулярное транспортное сообщение (преимущественно небольшими конвоями по 3-4, реже до 6 единиц транспорта) через Снежное и Амвросиевку на Старобешево, Тельманово и дальше до Еленовки и Степного. Развернутые в данных районах две тактических группы боевиков рассредоточены и проводят мероприятия по оперативной маскировке.

На ремонтных базах в Перевальске и Снежном, боевики активно проводят ремонт и техническое обслуживание артиллерийского вооружения (главным образом САУ, в Снежном также ведется ремонт танков). Большинство поврежденной в районе Дебальцево боевой техники в настоящее время сосредоточено в Перевальске и Горловке.