В зоне АТО наиболее сложная ситуация в районе Опытного и Авдеевки

В зоне АТО наиболее сложная ситуация сложилась в районе Опытного и Авдеевки.

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные группы «Информационное сопротивление», в районе Опытное на протяжении суток боевики вели постоянные обстрелы из стрелкового оружия и автоматических гранатометов АГС-17, также отмечается использование СПГ-9 и 82-миллиметровых миномётов.

В районе Авдеевки позиции украинских войск были обстреляны из 120-миллиметровых миномётов и стрелкового вооружения. При ведении миномётного огня противник пытался его корректировать (были зафиксированы неоднократные попытки переноса огня).

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Продолжились попытки террористов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций на Артёмовском направлении, прежде всего в районе Майорского и Луганского.

В частности, боевики не менее четырех раз огнём нескольких огневых групп пытались заставить отступить украинское подразделение в районе Майорского и два раза активно обстреляли украинские позиции из пулемётов (разных калибров) в районе Луганского. В последнем случае одновременно наблюдалось перемещение одного из формирований боевиков вдоль линии разграничения сторон. Украинские подразделения остались на своих позициях.

На Приморском направлении зафиксировано нанесение ударов боевиками из 82-миллиметровых миномётов по опорному пункту украинских войск в районе населённого пункта Чармалык. Во время обстрела противник проводил наблюдение за передним краем, выявляя огневые точки украинских войск. Кроме того, в течение вчерашнего дня радиолокационными средствами контроля воздушного пространства (средства ПВО) были зафиксированы неоднократные попытки противника вести разведку с помощью беспилотников на данном участке.

В районе Тельманово зафиксировано перемещение колонны из нескольких джипов и микроавтобусов, перевозивших военнослужащих подразделений спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ в сторону переднего края (около 45 бойцов, отлично вооруженных и снаряженных).

Одновременно отмечается подтягивание неустановленного пехотного подразделения террористов (по предварительным данным, усиленная ротная тактическая группа боевиков «ДНР») при 6 танках из района Старобешево и Комсомольского к переднему краю в районе Докучаевска.