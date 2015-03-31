Минобороны закупит индивидуальные аптечки для бойцов АТО

Об этом сообщил начальник отдела снабжения медицинского имущества военно-медицинского департамента Министерства обороны Владимир Прудников. "Около 52 млн грн будет использовано на закупку аптечек, которые до конца мая будут поставлены в войска. Часть аптечек - 46 тыс. аптечек - будут заложены в неприкосновенный запас", - отметил он.

По словам Владимира Прудникова, в этих аптечках будут препараты отечественного производства.

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В свою очередь директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Андрей Верба отметил, что "в конце прошлого года состоялось несколько совещаний с волонтерами, принято протокольное решение с привлечением, как специалистов Минобороны, так и волонтеров. С учетом нашего опыта за период кампании 2014 года, в соответствии с мировыми стандартами мы согласовали состав аптечки".

"Четвертая волна мобилизации должна закончиться в конце мая, и проект по закупке аптечек за государственные средства мы должны закончить также в конце мая. Учитывая то, что некоторые подразделения за это время уже будут в зоне АТО, и оставить их без средств индивидуальной защиты мы не имеем права, поэтому мы завезли на наши мобильные госпитали в зоне АТО 4000 аптечек", - сообщил Андрей Верба.