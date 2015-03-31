СМИ: под Мариуполем боевики обстреляли позиции сил АТО. Идет бой

Об этом рассказал командир 8-ой отдельной роты ДУК "Правый сектор" Андрей Гергерт "Червень", пишет 0629. "На данный момент враг обстреливает наши позиции. Идет бой. Никакие минские соглашения не соблюдаются. Обстрел начался сразу после того, как уехали представители ОБСЕ. Работает 85-мм миномет и 120-мм со стороны Саханки", - рассказал "Червень".

Читайте такжеОБСЕ: обстрел Новотошковского из "Градов" велся с юго-востокаТакже боец сообщил о том, что после таких обстрелов враг неприменно идет в атаку и начинается стрелковый бой. На данный момент среди бойцов "Правого сектора" потерь нет.

Олег Сушинский из пресс-службы сектора "М" сообщил о том, что в 22:05 начался минометный обстрел Широкино и закончился в 22:50. Сразу же начался стрелковый бой. Данные о потерях на данный момент уточняются.