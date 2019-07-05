CNN: В Украине 3,2 миллиона человек могут остаться без воды из-за войны

Эксперты подсчитали, что в зонах конфликта смерть детей из-за болезней, вызванных нехваткой питьевой воды и средств гигиены, происходит втрое чаще, чем от прямого насилия.

Недавняя эскалация боев на Востоке Украины ставит под угрозу доступ к чистой воде для более чем трех миллионов людей. Среди них 500 тысяч детей. Об этом предупредили в организации ЮНИСЕФ, призывая к "немедленному прекращению беспорядочного обстрела важной гражданской инфраструктуры".

Об этом пишет CNN, напоминая, что с 2014 года украинские войска сражаются с российскими силами на Донбассе в кровавом конфликте, который продолжает отбирать жизни мирных жителей. В ЮНИСЕФ заявили, что только в этом году бои или создали перебои, или совсем останавливали поставки воды для 3,2 миллиона человек. Некоторые семьи, которые живут вблизи оккупированного города Донецк не имеют доступа к воде и электричеству месяцами или даже годами.

Читайте такжеВ Зеленского хотят открыть в пунктах пропуска на Донбассе центрах админуслуг и рынки

С начала года из-за боев почти 60 раз были повреждены системы водоснабжения и канализации. Из-за этого повышается угроза распространения болезней в регионе с низким уровнем иммунизации. В 2018 году поставки воды на Востоке Украины прерывались 89 раз, о чем свидетельствует отчет ЮНИСЕФ, опубликованный в марте.

В организации также указывают на то, что бои также ограничивают возможность проведения важных ремонтов. А десятки работников сетей водоснабжения были ранены за время с начала войны.

"Когда отрезан или ограничен доступ, дети и их семьи часто не имеют выбора, кроме как полагаться на грязную воду и опасную канализацию", - сказала представитель ЮНИСЕФ в Украине Лаура Билл.

"Это особенно опасно во время летней жары, которую мы наблюдали недавно", - добавила она, отмечая, что в апреле перебои в поставке воды привели к вспышке гастроэнтерологических болезней в регионе. По словам главы программы по вопросам водоснабжения ЮНИСЕФ в Украине Себастьяна Труффаута, один инцидент может лишить необходимого целый регион.

"Нас это очень волнует, потому что если горькая участь постигнет одну из главных сетей, без водоснабжения могут остаться 300-500 тысяч человек", - сказал он.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заявляет об увеличении нарушений режима тишины на Донбассе

29 июня шрапнель от снаряда повредила трубопровод вблизи Горловки. С этого канала воду получают более трех миллионов людей по обе стороны от линии фронта. В другой раз работники водонапорной станции в Васильевке были вынуждены прятаться в бомбоубежище из-за обстрелов.

Дети до 15 лет в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты, в три раза чаще умирают от болезней, вызванных нехваткой чистой воды и средств гигиены, чем от прямого насилия. На это указывают данные ЮНИСЕФ, опубликованные в начале года. В них учтены уровни смертности в 16 странах. В частности, среди них Афганистан, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Эфиопия, Ирак, Ливия, Мали, Мьянма, Сомали, Южный Судан, Судан и Йемен. В Украине свыше 54 тысяч детей живут на подконтрольной правительству территории за 15 километров от контактной линии.