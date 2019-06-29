цей матеріал доступний українською

Боевики используют беспилотники для сброса гранат на позиции ВСУ

18:26, 29 июня 2019
Война
222 0
Боевики используют беспилотники / фото СНБО Украины

Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Читайте такжеВ Украине воюют несколько тысяч российских солдат - экс-глава ЦРУ

Противник сбрасывает с беспилотников гранаты ВОГ-17 и пытается застать военнослужащих ВСУ врасплох.

“На наиболее опасные обстрелы, когда огонь противником ведется прицельно, и это может навредить нашим ребятам, мы отвечаем плотным огнем в ответ”, – сообщил боец с позывным “Макс”.

По его словам, вражеские обстрелы нередко являются хаотическими. Чтобы уберечься от вражеского огня, украинские воины постоянно обустраивают оборонительные позиции и создают новые.

“Мы улучшаем защиту наших укреплений даже под вражеским огнем, ведь это война, тут ничего не поделаешь. Обычно выкопать окоп метра в два в полный рост, занимает день, два, или даже три, зависит от почвы. Когда глина – хуже копать”, – рассказал другой солдат.

Отметим, что за прошедшую неделю ГСЧС на Донбассе разминировала 53 га территории.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#ситуация на Донбассе#беспилотник на Донбассе