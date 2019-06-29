Боевики используют беспилотники для сброса гранат на позиции ВСУ

Противник сбрасывает с беспилотников гранаты ВОГ-17 и пытается застать военнослужащих ВСУ врасплох.

Террористы применяют беспилотные летательные аппараты для сброса гранат на позиции украинских войск вблизи Мариуполя.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

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Противник сбрасывает с беспилотников гранаты ВОГ-17 и пытается застать военнослужащих ВСУ врасплох.

“На наиболее опасные обстрелы, когда огонь противником ведется прицельно, и это может навредить нашим ребятам, мы отвечаем плотным огнем в ответ”, – сообщил боец с позывным “Макс”.

По его словам, вражеские обстрелы нередко являются хаотическими. Чтобы уберечься от вражеского огня, украинские воины постоянно обустраивают оборонительные позиции и создают новые.

“Мы улучшаем защиту наших укреплений даже под вражеским огнем, ведь это война, тут ничего не поделаешь. Обычно выкопать окоп метра в два в полный рост, занимает день, два, или даже три, зависит от почвы. Когда глина – хуже копать”, – рассказал другой солдат.

Отметим, что за прошедшую неделю ГСЧС на Донбассе разминировала 53 га территории.