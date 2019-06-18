Глава Службы внешней разведки считает, что военный может стрелять во врага без приказа

По словам Владислава Бухарева, "руководство страны само ждет от военных профессиональных действий".

Украинские военнослужащие могут стрелять во врагов, не дожидаясь приказа.

Об этом заявил новоназначенный глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев в интервью "Цензор.НЕТ", комментируя события на Донбассе в 2014 году.

"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "(бывший и.о. президента Украины Александр) Турчинов не дал команду стрелять", - все необходимые приказы руководство страны выдало, я свидетель. Но, прежде всего, я глубоко убежден, что украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если он видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан. Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, согласно присяге народу Украины и Конституции", - сказал он.

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По словам главы СВР, "руководство страны само ждет от военных профессиональных действий".

"И ответственность на нас. И мы делали в 2014-м немало того, о чем нельзя рассказывать, но необходимо в критических условиях, потому что в Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами", - отметил Бухарев.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.

По его мнению, условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".

"Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите пожалуйста, мы можем, если видим, что это из такого, детского, условно говоря, сада, мы можем давать ответ?", – объяснил представитель Украины.

Он отметил, что отвечать огнем надо, "когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов".