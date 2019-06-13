Боевики применили 152-миллиметровую артиллерию, один военный ранен

Сегодня боевики на Донбассе осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных сил девять раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрелы позиций бойцов Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

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«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» боевики осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Новосёловка Вторая, Широкино, Новотроицкое, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник осуществил четыре обстрела позиций украинских подразделений в районе населенных пунктов Луганское, Зайцево, Боровское (из артиллерии калибра 152 мм) и Золотое-4 (из минометов калибра 82 мм).

«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, бывший президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак обсудили подготовку к объявлению «хлебного перемирия» на Донбассе, что может произойти 19 июня на заседании ТКГ в Минске.