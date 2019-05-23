Кравчук: боевиков «ЛДНР» нужно как-то учитывать, игнорировать их совсем невозможно

Бывший президент считает, что сейчас Украине лучше всего действовать политико-дипломатическим путем.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что стране придется учитывать позицию боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР», оккупировавших часть Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал в комментарии журналистам в Киеве.

Кравчук отметил, что реинтеграцию Донбасса необходимо осуществлять постепенно.

«В первую очередь нужно сделать (и так, насколько я читал, предлагал президент (Зеленский)) - это освободить всех пленных. Второе - это диалог. Третье - это прекращение огня. Четвертое - урегулирование ситуации на Донбассе», - сказал он.

После этого, по убеждению экс-президента, нужно переходить к урегулированию ситуации с временно оккупированным Крымом.

По словам Кравчука, за каждым шагом есть разные силы.

«Силы - Украина, РФ, Европа, США, и я не знаю, куда отнести боевиков, игнорировать их совершенно невозможно, их надо как-то учесть, потому что они будут всегда оказывать сопротивление», - заявил он.

Кравчук отметил, что в решении вопроса Донбасса точно есть четыре субъекта и пятый - если учитывать боевиков.

«Каждый имеет свою позицию, как это согласовать, как это учесть. Лучший путь - это освободить территории и на этом все закончить. У нас силы такой пока нет, и мы должны действовать дипломатическим и политическим путем», - заявил он.

Экс-президент подчеркнул необходимость обмена пленными в формате «всех на всех» и начала диалога.

Ранее новый глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.