Ночь в зоне АТО - боевики 14 раз нарушали режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, с 20 вечера 6 марта и до 6 утра 7 марта боевики 14 раз нарушал режим тишины.

Уже в течение нескольких недель стабильная активность боевиков наблюдается вблизи Донецка.

«В частности за ночь на этом направлении бандформирования вели огонь из стрелкового оружия по Опитном, Гранитном, Песках. Кроме того, 7 раз минометных и гранатометных ударов потерпел городок Авдеевка. А с 4 до 4.20 утра по Авдеевке били из артиллерии.

На Артемовском направлении в 20.10 и почти в час ночи террористы из автоматического гранатомета обстреляли населенный пункт Шумы.

На Луганщине, с 21.25 до 22.10 незаконные вооруженные формирования с использованием стрелкового оружия безуспешно атаковали позиции украинских войск вблизи Сокольников», - говорится в сообщении.

В общем, боевики 10 раз применяли минометы и гранатометы, 4 раза - стрелковое оружие и артиллерию.