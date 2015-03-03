Президент поручил силовикам предоставить анализ операции в Дебальцево
Президент Петр Порошенко дал поручение министру обороны и начальнику Генштаба предоставить как можно скорее анализ ситуации относительно проведения операции в Дебальцево.
Об этом он заявил во время расширенного межведомственного совещания, в котором приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба президента.
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"Общество имеет право быть проинформированным", - подчеркнул президент.
По сообщению пресс-службы главы государства, Петр Порошенко также обратил внимание на необходимость обеспечения эффективной работы пунктов пропуска вдоль линии разграничения в зоне АТО.
"Я поставил четкие задачи и хотел бы, чтобы они уже сегодня были оформлены в конкретные поручения с конкретными сроками", - отметил президент.
По его словам, необходимо обеспечить эффективные действия, чтобы не допустить проникновения разведывательно-диверсионных групп, оружия, обеспечить защиту территории от контрафактной продукции.
Президент также подчеркнул, что несмотря на уменьшение количества обстрелов продолжаются провокации со стороны боевиков с применением оружия.
Кроме этого, в ходе совещания Петр Порошенко проинформировал присутствующих о результатах телефонных консультаций в "нормандском формате", которые он провел вчера, и принял доклад о текущей ситуации по результатам поездки секретаря СНБО Александра Турчинова в зону АТО.