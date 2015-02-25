Боевики продолжают обстреливать Попасную на Луганщине

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, Попасная вновь оказалась под огнем боевиков из оккупированного Первомайска. Минувшей ночью и утром город обстреливали из артиллерии и минометов непрерывно - каждые 10 минут.

"По словам местных жителей, эта ночь была самой горячей за последние две недели. Больше всего пострадал микрорайон Черемушки (многоэтажный массив) и Капура (частный сектор). Во многих местах перебит газопровод и линии электропередач, несколько улиц остались без систем жизнеобеспечения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Луганщине боевики за сутки обстреляли 4 населенных пунктаИнформации о пострадавших среди мирных жителей нет. Самый густонаселенный микрорайон Попасной - ОРЗ продолжает оставаться без центральной воды. Аварийные бригады уже занимаются восстановлением водо-, газо- и электроснабжения.

В настоящее время в Попасной тихо.

По словам Москаля, город обстреливают так называемые казаки "Всевеликого войска донского".