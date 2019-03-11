В сети появились неожиданные подробности интимной жизни главаря "ДНР"
07:54, 11 марта 2019Война
1868 0
В комментариях к посту блогера пользователи сети высмеяли такую необычную информацию о главаре "ДНР".
Денис Пушилин / REUTERS
В социальных сетях появилась информация о том, что у главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина есть любовник.
Читайте такжеВ сети показали фото новой помощницы главаря "ДНР"
О подробностях интимной жизни боевика сообщил блогер "Фашик донецкий" в Twitter. "Слух. У Пушилина есть любовник. Зовут Армен, 130 кг вес... Аж скрепы гнутся", - говорится в его сообщении.
Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Слух— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) March 10, 2019
У пушилина есть любвник
Зовут Армен, 130 кг вес
Армен актив, чепушилин пассив
Сука, аж скрепы гнутся
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter