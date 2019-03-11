В сети появились неожиданные подробности интимной жизни главаря "ДНР"

В комментариях к посту блогера пользователи сети высмеяли такую необычную информацию о главаре "ДНР".

В социальных сетях появилась информация о том, что у главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина есть любовник.

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О подробностях интимной жизни боевика сообщил блогер "Фашик донецкий" в Twitter. "Слух. У Пушилина есть любовник. Зовут Армен, 130 кг вес... Аж скрепы гнутся", - говорится в его сообщении.

Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.