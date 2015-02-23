В "ДНР" заявляют, что 24-25 февраля начнут вывозить тела погибших из-под завалов Донецкого аэропорта

Об этом заявил так называемый "заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР" Эдуард Басурин, пишет РИА Новости.

"Нами было подготовлено письмо представителю украинской стороны в Совместном центре контроля генерал-майору Размазнину о том, что 24 и 25 февраля этого года (резервный день — 26 февраля) в новом терминале аэропорта города Донецка будут производиться инженерные работы с использованием грузоподъемной техники. Необходимость проведения данных работ связана с тем, что будет производиться эвакуация тел погибших военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии", - заявил представитель пророссийских боевиков.

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По его словам, все работы будут проводиться в присутствии представителей миссии ОБСЕ и Красного Креста.