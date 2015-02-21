Боевик "Моторола" мог быть ликвидирован силами "ДНР" - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк во время выставки «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева.

«Что касается гражданина Павлова, который больше известен как «Моторола», его сейчас ищут, возможно, его соратники уже уничтожили. Они уничтожают друг друга. Он подозревается в пытках и публичных расстрелах людей. Просто подходил и из пистолета убивал людей. У нас есть свидетельства вернувшихся заложников», - сообщил Вовк.

Также представитель СБУ подчеркнул, что террористы не смогут избежать наказания за сотни погибших, пострадавших граждан и их поврежденное имущество, в том числе будут отвечать за преступления против человечности. «Все это преступления против человечности. Я еще раз подчеркиваю, у нас есть уголовное дело, производство глобальное, по статье 438, и мы будем делать все, чтобы привлечь всех виновных, в том числе граждан Российской Федерации, к уголовной ответственности», - добавил он.

Читайте такжеТеррорист Моторола участвовал в пророссийских митингах в ХарьковеПо словам Вовка, в случае невозможности привлечения террористов к ответственности в Украине, возможно обращение в международные судебные инстанции. «Не сможем обеспечить их доставку сюда, думаю, что международное сообщество, международный уголовный суд, а мы выйдем на эту позицию, их привлечет. Они должны знать, что все равно они будут отвечать, в том числе за страшное преступление, за преступление против человечности», - подчеркнул он.