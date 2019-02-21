На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб боец из Тернопольской области

У военного остались жена и две дочери.

Вследствие обстрелов террористов на Донбассе, в среду, 20 февраля, погиб украинский боец Операции Объединенных сил Василий Богоносюк.

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Об этом сообщает Чертковский городской совет на странице в соцсети Facebook. Василий Богоносюк жил в селе Васильков Чертковского района на Тернопольщине. Он был старшим солдатом Вооруженных сил Украины, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады.

У погибшего осталась жена и двое детей – девочки 2002 и 2004 годов рождения.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Василия. Не забудем о его подвиге и мужестве", - говорится в сообщении.